النصر وإنتر ميامي يدخلان تاريخ مواجهات ميسي ورونالدو

تحتضن العاصمة السعودية، يوم الخميس، "الرقصة الأخيرة" للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن بقمصان جديدة هذه المرة، عندما يلتقي إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي وجها لوجه في كأس موسم الرياض.

ويستضيف ملعب "كينغدوم أرينا" اللقاء المرتقب في البطولة التي تشهد مشاركة الهلال الذي كان قد افتتحها بالفوز على إنتر ميامي 4-3.

وسبق والتقى النجمان الفائزان بـ 13 كرة ذهبية "ميسي 8 ورونالدو 5" في 37 مباراة سابقة، بقمصان مختلفة، شهدت 17 فوزا لميسي، و9 تعادلات، و11 انتصارا لرونالدو.

أول مباراة جمعت الأسطورتين في 2008 بين مانشستر يونايتد وبرشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وخلال 3 مباريات بقمصان الناديين الإنجليزي والكاتالوني، فاز رونالدو مرة وتعادلا في مواجهة وانتصر ميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008-2009.

بعدها انتقل صراع الثنائي صوب إسبانيا، عندما ارتدى النجم البرتغالي قميص ريال مدريد صيف 2009، وحقق ميسي مع برشلونة 14 فوزا على ريال مدريد رفقة رونالدو في "كلاسيكو الأرض" الشهير وذلك بمختلف البطولات، بينما تذوق الهداف التاريخي لريال مدريد طعم الفوز في 8 مناسبات، وكان التعادل حاضرا خلال 8 مواجهات أيضا.

وخلال صيف 2018، فجر كريستيانو رونالدو مفاجأة جديدة بانتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، وعاد مجددا إلى خوض مواجهاته المثيرة ضد ليونيل ميسي، وهذه المرة قاد البرتغالي فريقه يوفنتوس للفوز بثلاثية نظيفة على برشلونة ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

وعلى الصعيد الدولي، واجه النجمان بعضهما بعضا في مباراتين وديتين خلال عامي 2011 و2014 بمدينتي جنيف السويسرية ومانشستر الإنجليزية، فاز رفقاء ميسي في الأولى بنتيجة 2-1، وكسب زملاء رونالدو الثانية بهدف دون مقابل.

وتجدد اللقاء بينهما بقمصان مختلفة للمرة الخامسة، العام الماضي، في موسم الرياض، عندما كان ميسي لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان، وارتدى رونالدو قميص فريق موسم الرياض الذي جمع لاعبي النصر والهلال، وانتهت المباراة بنتيجة 5-4 للفريق الفرنسي.





ويوم الخميس، سيكون قميص النصر وإنتر ميامي على موعد مع دخول تاريخ مواجهات الأسطورتين اللذين سيطرا على عالم كرة القدم آخر 16 عاما، وذلك في لقاء "الرقصة الأخيرة".