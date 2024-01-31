بايرن ميونخ يعلن غياب مدربه وحارسه عن التدريبات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، غياب المدير الفني توماس توخيل المدير الفني وحارس المرمى مانويل نوير عن مران الفريق الذي جرى يوم الأربعاء.

وغاب توخيل بسبب إصابته بنزلة برد، بينما غاب نوير لإدارة عبء العمل (عملية تخطيط وتنظيم المهام والأنشطة لتجنب الإرهاق والإصابات).

ولدى بايرن قائمة طويلة من اللاعبين المصابين الذين سيغيبون عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت المقبل، وبينهم لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش، والمدافع دايوت أوباميكانو، والجناحين كينغسلي كومان وسيرج نابري.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الثنائي الكوري الجنوبي كيم مي جاي والمغربي نصير مزراوي، مع منتخبين بلديهما في بطولتي أمم آسيا وأمم أفريقيا.

وبدأ أوباميكانو تدريبات الركض يوم الثلاثاء، بعد ستة أيام من إصابته في أوتار الركبة اليسرى في المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برين 1 - صفر في الدوري.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن، المتصدر.