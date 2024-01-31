تحديد موعد محاكمة قائد سلتا السابق بتهمة الاعتداء الجنسي

سيخضع الإسباني هوغو مايو القائد السابق لفريق سلتا فيغو لكرة القدم إلى المحاكمة في 11 تموز/يوليو المقبل، بتهمة اعتداءٍ جنسيّ مزعوم على امرأة تعمل كـ"تميمة" لنادي إسبانيول، خلال مباراة بين الفريقين في أبريل عام 2019، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

وقعت الحادثة في 24 أبريل 2019 قبل انطلاق مباراة بين إسبانيول وضيفه سلتا فيغو ضمن الدوري المحلي، حيث كان مايو (32 عاماً) وزملاؤه يصافحون لاعبي الفريق المضيف وشخصين يرتديان زيّاً على هيئة "بيريكيتوس"، وهي إحدى أنواع الببغاوات الصغيرة والتي يستخدمها نادي إسبانيول كـ"تميمة".

ويُطالب المدّعي العام بفرض غرامة تزيد عن 8 آلاف و500 دولار على مايو بتهمة الاعتداء الجنسيّ.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، أدلى اللاعب بشهادته في يوليو 2019، نافياً الاتهامات.

وأُغلقت القضية مؤقتاً، لكن بعد استئناف دفاع الضحية، أمرت محكمة الاستئناف في برشلونة بإعادة فتح التحقيق في مايو 2021.

وقالت الوكالة التي تمثّل اللاعب "ننفي بشكلٍ قاطع الوقائع المزعومة"، مؤكدةً أن اللاعب سيمثل أمام المحكمة في وليو "كبريء".

وأضافت ""نطالب أن يكون النظام القضائي قادرا على القيام بواجبه، فضلاً عن (إظهار) الاحترام الكبير لهوغو وعائلته في انتظار ظهور الحقيقة".