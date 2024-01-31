اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني

رئيس الاتحاد الألماني: السعودية دولة كرة قدم حقيقية

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وصف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، السعودية بأنها "دولة حقيقية لكرة القدم" في معرض حديثه لصحيفة "نويه فيتفيلشه" يوم الأربعاء.

وأوردت صحيفة "نويه فستفيليشه"، في عددها يوم الأربعاء، تصريحات نيوندورف قائلا "من الواضح بالفعل للسعوديين أن الأمر لا يتعلق فقط بالتعاقد مع نجوم كرة القدم لفرقهم الكبرى. من أجل تطوير كرة القدم، قاموا ببناء العديد من الملاعب، فهم يريدون تعليم المدربين واللاعبين، وتطوير كرة القدم النسائية".

وأبان: "مشاعر النشوة والفرحة التي كانت لدى العديد من المشجعين السعوديين خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، خاصة بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني، الذي توج باللقب في النهاية، كانت مثيرة للإعجاب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وعد كاميرون.. بريطانيا ترغب بالاعتراف بدولة فلسطينية وعد كاميرون.. بريطانيا ترغب بالاعتراف بدولة فلسطينية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط