رئيس الاتحاد الألماني: السعودية دولة كرة قدم حقيقية

وصف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، السعودية بأنها "دولة حقيقية لكرة القدم" في معرض حديثه لصحيفة "نويه فيتفيلشه" يوم الأربعاء.

وأوردت صحيفة "نويه فستفيليشه"، في عددها يوم الأربعاء، تصريحات نيوندورف قائلا "من الواضح بالفعل للسعوديين أن الأمر لا يتعلق فقط بالتعاقد مع نجوم كرة القدم لفرقهم الكبرى. من أجل تطوير كرة القدم، قاموا ببناء العديد من الملاعب، فهم يريدون تعليم المدربين واللاعبين، وتطوير كرة القدم النسائية".

وأبان: "مشاعر النشوة والفرحة التي كانت لدى العديد من المشجعين السعوديين خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، خاصة بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني، الذي توج باللقب في النهاية، كانت مثيرة للإعجاب".