لابورتا يلجأ إلى مدرب السعودية

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بدأ جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، البحث عن بديل للمدرب تشافي هيرنانديز، الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي الكاتالوني نهاية الموسم، وكشفت تقارير صحافية أن لابورتا تواصل بالفعل مع الهولندي فرانك ريكارد.
وبحسب "ماركا"، فإن المدرب السابق لبرشلونة يعد من الخيارات المفضلة للابورتا، وأن رئيس النادي اتصل بريكارد الذي أشرف على الفريق بين عامي 2003 و2008.
وقالت الصحيفة الإسبانية: طلب لابورتا من ريكارد العودة إلى تدريب الفريق، لكن الأمر لن يكون سهلا، لأن ليس لدى الهولندي أي نية للعودة إلى التدريب، إذ ترك مهنة التدريب منذ 2014.
وأضاف التقرير: بعد المصادر أشارت إلى أن ريكارد لم يغلق الباب نهائيا، ولم يفقد لابورتا الأمل في عودته، والذي كان قد قاد الفريق إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا 2006.
يذكر أن فرانك ريكارد حقق مع النادي الكاتالوني خلال تلك الفترة لقبي الدوري الإسباني وكذلك ذات الأمر بالنسبة لكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وأشرف بعدها على تدريب غلطة سراي التركي، وكانت قيادة المنتخب السعودي محطته التدريبية الأخيرة.
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