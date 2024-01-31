مبلغ ضخم.. عرض منديل ميسي "التاريخي" في مزاد

كشفت صحيفة "لا فانغارديا"، يوم الأربعاء، أنه سيتم بيع المنديل الشهير الذي وقع عليه الأسطورة الأرجنتينية عقده الأول مع برشلونة وهو في الثالثة عشرة من عمره.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، سيتم بيع المنديل الشهير الذي كتب عليه عقد ميسي الأول مع برشلونة في 14 سبتمبر 2000، في مزاد بريطاني مرموق خلال الفترة بين 18 و27 مارس المقبل.

ويتوقع أن يصل سعر البيع إلى ما يقرب من 600 ألف يورو.

وصف منديل ميسي بالقطعة التاريخية، والتي احتفظ بها بعناية هوراسيو جاجيولي، ممثل ميسي في ذلك الوقت، احتفظ بها في خزنة، ويحمل المنديل توقيع اللاعب الذي صنع مجد برشلونة في السنوات الماضية، إلى جانب توقيع كارليس ريكساتش، السكرتير الفني لبرشلونة، وجوسيب ماريا مينغويلا، مكتشف المواهب الذي نسب إليه الفضل في اكتشاف ميسي.

ولعب مينغويلا دورا محوريا في رحلة ميسي إلى النادي الكاتالوني، حيث أشرف على وصول وإقامة الأسطورة مع والده خورخي منذ سبتمبر 2000 حتى استقروا في المدينة، ووقع ميسي على المنديل خلال مأدبة غداء مع كارليس ريكساتش، وذلك حتى لا تخطف الأندية الأخرى اللاعب الموهبة.

وأراد ممثل ميسي السابق التبرع بالقطعة التاريخية القيمة لمتحف نادي برشلونة، قبل أن يغير رأيه ويتراجع ويعرضه في مزاد، ومع اقتراب موعده يترقب عالم كرة القدم بفارغ الصبر من سيصبح مالك المنديل التاريخي، وهو الجزء الملموس من الرحلة الاستثنائية التي قادت ليونيل ميسي إلى أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم على مر التاريخ.