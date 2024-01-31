اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء نيوكاسل وأستون فيلا

نيوكاسل يضرب أستون فيلا بثلاثية

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

فاز نيوكاسل على مضيفة أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب هويي، تقدم فابيان شار بهدفين لنيوكاسل في الدقيقتين 32 و36 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله أليكس مورينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 قبل أن يحرز أولي واتكينز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 71.

ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط