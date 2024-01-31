نيوكاسل يضرب أستون فيلا بثلاثية

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فاز نيوكاسل على مضيفة أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب هويي، تقدم فابيان شار بهدفين لنيوكاسل في الدقيقتين 32 و36 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله أليكس مورينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 قبل أن يحرز أولي واتكينز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 71.
ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الرابع.
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