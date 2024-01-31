"الرقصة الأخيرة".. رحلة 16 عاماً من "كامب نو" إلى "كينغدوم أرينا"

ربما يكون ملعب "كينغدوم أرينا" شاهدا على آخر مباراة تجمع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، عندما يلتقي إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي، يوم الخميس، في بطولة كأس موسم الرياض.

وستشهد العاصمة السعودية المباراة التي تجمع فريقي النجمين والتي أطلق عليها "الرقصة الأخيرة"، كونها تجمع رونالدو، قائد النصر، بمسي نجم إنتر ميامي، بعد سنوات طويلة من تنافسهما في الملاعب الأوروبية.

ومن الممكن أن يكون ملعب "كينغدوم أرينا" آخر استاد يجمع مواجهات نجمي الأرجنتين والبرتغال، بعدما احتضن ملعب "كامب نو" أول لقاء جمعهما ضد بعضهما البعض، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد، وانتهى بالتعادل السلبي.

والتقى النجمان في 37 لقاء رسميا ووديا، وذلك على أرضية 6 ملاعب في أوروبا، إضافة إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

واستضاف ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة والمعروف حاليا بـ "سبوتيفاي كامب نو" 16 مباراة بينهما، فيما شهد ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو" 15 لقاء، وأقيمت مباراتان في ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية، فيما لعبت مباراة واحدة على استادات روما الأولمبي في إيطاليا و ميستايا بفالنسيا الإسبانية وجنيف في سويسرا، وكذلك ملعب الملك فهد الدولي.

يذكر أن بطولة كأس موسم الرياض تقام بمشاركة إنتر ميامي والهلال والنصر السعوديين، وكان الهلال هزم الفريق الأميركي في المباراة الأولى برباعية مقابل 3 أهداف، ومن المقرر أن تختتم البطولة بمواجهة تجمع الناديين السعوديين في الثامن من فبراير.