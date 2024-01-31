"المشاغب" راشفورد يدخل دائرة اهتمامات باريس

ذكر تقرير إخباري أن الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أصبح مجددا في دائرة اهتمامات إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ذلك يأتي بعد الضجة التي أثارها اللاعب في العاصمة الأيرلندية بلفاست، والتي تسببت في اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية ضده من قبل مانشستر يونايتد.

وبينما أعلن مسؤولو يونايتد أنهم وضعوا حدا لهذا الأمر، فإن راشفورد لم يعد مستقرًا تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ، مثلما ربما كان في السابق.

وأضافت الوكالة أن رحيل راشفورد، 26 عاما، من ملعب "أولد ترافورد" سيظل بمثابة مفاجأة كبيرة، رغم التقارير التي أشارت إلى رغبة سان جيرمان في التعاقد معه.

يذكر أن راشفورد قضى سهرة في بلفاست ليلة الخميس الماضي استمرت حتى الساعة الثالثة صباحا، ليصاب بوعكة صحية في اليوم التالي، أبعدته عن المشاركة خلال فوز الفريق على نيوبورت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وتراجع مستوى راشفورد هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف فقط وأثار الجدل بتصرفاته خارج حدود الملعب.