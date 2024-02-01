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محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر

اقتراح بتحويل 20% من راتب صلاح مع ليفربول إلى مصر

العربية. نت
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طالب عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، بإلزام النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بتحول 20 في المئة من دخله الشهري إلى البلاد.

ونقلت تقارير مصرية تصريحات يمامة خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

صورة ضوئية من صفحة "فيس بوك"
صورة ضوئية من صفحة "فيس بوك"

وأضاف يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، قائلا في كلمته التي نقلتها صفحة الحزب في "فيس بوك": لذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.

يذكر أن راتب صلاح "31 عاما" السنوي مع ليفربول يصل إلى حوالي 23 مليون يورو، ويعد ثالث أغلى لاعب يتقاضى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

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