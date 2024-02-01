بايرن "يقرب" تعاقده مع زاراغوزا

نجح بايرن ميونخ بطل ألمانيا في كرة القدم في تقريب موعد انضمام الجناح الإسباني براين زاراغوزا لاعب غرناطة، حسب ما أعلن النادي البافاري يوم الخميس.

وسينضم ابن الـ 22 عامًا على سبيل الإعارة حتى الصيف، قبل أن يدخل الاتفاق الأساسي حيّز التنفيذ والذي سيبقيه في بافاريا حتى العام 2029.

ودفع بايرن حوالي 21 مليون دولار أميركي من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني، من بينها 4 ملايين يورو مقابل إعارته.

ويعاني بايرن من تخمة في الإصابات، ومنها على وجه الخصوص في خط الهجوم، إذ يتوقع أن يغيب سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان لأسابيع عدّة بسبب الإصابة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن في بيان "في كرة القدم، عليك دائمًا أن تكون مرنًا ولذلك قمنا بالتصرف حيال الوضع الحالي".

وكان بايرن الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في الدوري الالماني خلف باير ليفركوزن، أعلن في ديسمبر انضمام زاراغوزا الصيف المقبل، الا انّ تزايد الاصابات في صفوف الفريق دفع بالعملاق البافاري الى تقريب موعد قدومه. وبالفعل خضع اللاعب للفحوصات الطبية الروتينية وسيكون متوافرا للمشاركة في المباراة المقبلة امام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت.

بدوره، قال زاراغوزا "انتقل الى بايرن من اجل التطور هنا في احد اكبر الاندية في العالم.

وتابع "انا ممتن جدا لنادي غرناطة للوقت الرائع الذي قضيته معا وكل ما جعله النادي ممكنا لي".

وسجّل زاراغوزا في الدوري الإسباني هذا الموسم ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 21 مباراة، ومن بينها هدفان بمواجهة برشلونة في أكتوبر (2-2).

وفي الشهر ذاته، بدأ اللاعب مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني، حيث دخل من دكة البدلاء خلال استراحة الشوطين في الفوز على اسكتلندا 2-0.

ودعّم بايرن صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي بالمدافع الانجليزي إريك داير، الظهير الأيمن الفرنسي ساشا بوي والمهاجم الشاب جوناه كوسي-أساري.