دي بروين يرحب بـ"فترة الضغط" القادمة

أعرب البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته باقتراب فريقه من كامل قوته مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

وعاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند للفريق، بعد غيابه لمدة شهرين تقريبا بسبب الإصابة، وذلك خلال فوز سيتي 3 - 1 على ضيفه بيرنلي، المتعثر، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء.

مع ظهور دي بروين للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، ومشاركة جون ستونز أيضا بعد تعرضه لكدمة، فإن صفوف مانشستر سيتي تبدو في أتم جاهزية مع اقتراب البطولات من الحسم.

وأصبح المدافع السويسري مانويل أكانجي هو الغائب الوحيد الآن عن الفريق بداعي الإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، المركز الثاني بترتيب المسابقة، برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق 5 نقاط عن ليفربول (المتصدر)، علما بأن الفريق السماوي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برينتفورد.

كما يستعد سيتي أيضا لاستئناف حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي توج به في الموسم الماضي، حيث يلتقي مع كوبنهاغن الدنماركي منتصف الشهر الجاري بدور الـ16 للمسابقة القارية.

وقال دي بروين، الذي صنع أحد هدفي زميله الأرجنتيني خوليان ألفاريز، خلال انتصار الفريق السهل على بيرنلي - المهدد بالهبوط - على ملعب (الاتحاد) "أعتقد أنه أمر جيد حقا".

وأضاف اللاعب البلجيكي "أعتقد أنه إذا عاد أكانجي - وأعتقد أنه سيكون قريبا - فستكون هذه هي المرة الأولى في العام التي يكون فيها الجميع مستعدين ، لذلك يمكن أن يساعدنا ذلك فقط لأنني أعتقد أن جدول المباريات أصبح أصعب في الأسابيع المقبلة".

وأوضح دي بروين في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "إن تواجد الجميع يمكن أن يساعد الفريق على المنافسة. حتى لو قمت بتغيير (الفريق)، هناك نجوم كبار يجلسون على مقاعد البدلاء ويمكنك التدوير بينهم".

وبعد فترة صعبة مر بها الفريق في نوفمبر الماضي، يتزايد الزخم في مانشستر سيتي مع تحقيق الفريق 8 انتصارات متتالية، من بينها الفوز في 10 لقاءات خلال آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات.

يذكر أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا سيواجه مضيفه برينتفورد، يوم الاثنين القادم، في المرحلة المقبلة للدوري الإنجليزي، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في 20 فبراير الجاري في مباراتهما المؤجلة من المرحلة الـ18 بمعقل سيتي.