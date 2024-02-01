اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة فيتور روكي بالهدف

بعد قرار تشافي.. روكي ينقذ برشلونة من فخ أوساسونا

برشلونة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

صحح فريق برشلونة مساره بفوز صعب على ضيفه أوساسونا بنتيجة 1-صفر مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد ثوان قليلة من مشاركته من مقاعد البدلاء.

ورفع الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسم الماضي بهذا الفوز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعاد برشلونة بهذا الفوز توازنه بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 ،ثم السقوط أمام فياريال بنتيجة 5-3 ،مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإعلان الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط