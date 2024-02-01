بعد قرار تشافي.. روكي ينقذ برشلونة من فخ أوساسونا

صحح فريق برشلونة مساره بفوز صعب على ضيفه أوساسونا بنتيجة 1-صفر مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد ثوان قليلة من مشاركته من مقاعد البدلاء.

ورفع الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسم الماضي بهذا الفوز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعاد برشلونة بهذا الفوز توازنه بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 ،ثم السقوط أمام فياريال بنتيجة 5-3 ،مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإعلان الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الجاري.