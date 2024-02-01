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الألماني بدأ تدريب كوريا في فبراير 2023

كلينسمان: مباراة أستراليا "مشوقة"

الدوحة - د ب أ
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أكد الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية، صعوبة مباراة يوم الجمعة أمام المنتخب الأسترالي، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقال كلينسمان في مؤتمر صحفي، إن منتخبه جاهز لمواجهة نظيره الأسترالي، الذي وصفه بأنه من المنتخبات المنظمة.

وأضاف كلينسمان أن منتخب أستراليا متميز في الكرات الثابتة وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، لكنه رغم ذلك له نقاط ضعف سيستغلها المنتخب الكوري الجنوبي.

وتابع: "ستكون مباراة الغد متكافئة ومشوقة للجماهير، والمنتخب الكوري جاهز لخوضها وسيبذل ما في وسعه من أجل الفوز، لأنه يريد التقدم في البطولة".

وأوضح مدرب المنتخب الكوري أن البطولة تضم منتخبات قوية مثل قطر وأستراليا، مشيرا إلى أن على لاعبي المنتخب الكوري استغلال فرصتهم للمضي قدما في البطولة والمنافسة على الفوز باللقب.

ومن جانبه، قال تشو جوي سونغ لاعب المنتخب الكوري في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون قوية وصعبة على المنتخبين، وإن منتخب بلاده سيلعب من أجل الفوز.

,أضاف: "المنتخب الكوري جاهز بدنيا وفنيا، ويجب علينا الفوز رغم أننا نقابل منتخبا لديه خط دفاع قوي جدا، وعلينا ان نستفيد من نقاط قوتنا في مباراة الغد".

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