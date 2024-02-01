لاعب مانشستر يونايتد: رونالدو كان يطعمنا لعام كامل

كشف البرازيلي أندرسون أوليفيرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه عاش في منزل زميله السابق كريستيانو رونالدو لمدة عام كامل بعد انضمامه إلى النادي الإنجليزي.

وانتقل لاعب خط الوسط البرازيلي إلى مانشستر يونايتد صيف 2007، وتواجد مع النادي حتى 2014، وخاض تجربة إعارة مع فيورنتينا الإيطالي خلال تلك الفترة.

وكشف اللاعب المعتزل أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ساعده في فترته الأولى بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد، وقال في تصريحات لـ "غلوبو" البرازيلية: عشت أنا والبرتغالي ناني في منزل كريستيانو رونالدو لمدة عام تقريبا، ثم غادرنا لأنه لم نكن ننفق أي شيء، ولم يكن يرغب في رحيلنا أبدا.

وأضاف البالغ من العمر "35 عاما": كان يأخذنا إلى التدريبات ويطعمنا ويطبخ لنا، وكان هناك حوض سباحة داخل المنزل وخارجه وجاكوزي وملعب تنس.

وأشاد أندرسون بعقلية المهاجم البرتغالي ولاعب نادي النصر الحالي، وقال: كان علينا الذهاب إلى النادي في الساعة الـ 6:30 صباحا، لأن رونالدو كان يتدرب في ذلك الوقت، بينما ننام أنا وناني على النقالات، ولو كنت أملك 5 في المئة من عقليته لكنت من بين أفضل 20 لاعب خط وسط في العالم ذلك الوقت.