مدرب أستراليا: تلقينا هدفاً واحداً فقط في البطولة

أكد مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد، صعوبة المباراة التي ستجمع منتخبه مع نظيره الكوري الجنوبي في ربع نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023، على استاد المدينة التعليمية.

وأبان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الصحفي بمشيرب: إن المنتخب الأسترالي يتميز بجودة خط الدفاع في هذه البطولة، حيث لم يتلق غير هدف واحد فقط خلال 4 مباريات خاضها حتى الآن".

وأكد أن المنتخب الكوري متميز ويمتلك عناصر جيدة ولكن فريقه جاهز وسيبذل كل جهد للفوز غداً، مشيرا إلى أن المنتخبين متقاربان في التصنيف القاري.

من جانبه أكد لاعب المنتخب الأسترالي ميتشيل دوك أن مباراة الغد صعبة للغاية ولكن المنتخب مستعد لخوضها وتحقيق الفوز، وقال: عشنا لحظات لا تنسى خلال فترة الإعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022.