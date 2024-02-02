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أتشيربي وبونجورنو وراسبادوري خلال النشيد الوطني في مباراة أوكرانيا

إيطاليا تواجه الإكوادور وفنزويلا استعداداً لـ"يورو 2024"

روما - فرانس برس
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تخوض إيطاليا مباراتين وديتين أمام الإكوادور وفنزويلا في الولايات المتحدة الأميركية في مارس المقبل، ذلك استعدادا لكأس أمم أوروبا المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين حسب ما أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم يوم الجمعة.

ويواجه بطل أوروبا نظيره الفنزويلي في 21 مارس في فلوريدا، قبل ان يلتقي مع الاكوادور في 24 منه على ملعب ريد بول أرينا في نيوجرسي.

وتأهل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي إلى النهائيات القارية بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف إنجلترا والتي سبق أن تُوج الأزوري بطلا لأوروبا في نسختها الاخيرة عام 2021 على حسابها في النهائي.

ووقع المنتخب الايطالي في المجموعة الثانية الصعبة إلى جانب إسبانيا، كرواتيا وألبانيا.

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