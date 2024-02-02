بعد تعطل صفقتي بن رحمة وفورنالس.. اتهام "الحاسب الآلي" لوست هام

ادعى فريق ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم أن مشكلة في الحاسب الآلي أفسدت محاولته في التعاقد مع بابلو فورنالس لاعب فريق وست هام الإنجليزي.

كان لاعب الوسط الإسباني فورنالس توصل لاتفاق للانتقال لصفوف بيتيس مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، ولكن لم تتم الصفقة.

وجاءت التطورات بعد ساعات من اتهام فريق ليون الفرنسي، فريق وست هام بـ"قلة الاحترام" و"سلوك غير مفهوم" وذلك بعد انهيار صفقة انتقال الجزائري سعيد بن رحمه، لاعب ويستهام، في اللحظات الأخيرة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث في مسألة عدم اكتمال الصفقتين. ومع ذلك يأمل رامون ألاركون، الرئيس التنفيذي لبيتيس، أن تتم الصفقة.

وقال للصحافيين الإسبان: "كانت هناك مشكلة في اللحظة الأخيرة مع فورنالس، نعتقد أنها مشكلة من الحاسب الآلي".

وأضاف: "أرسل بيتيس كافة الوثائق بشكل صحيح، وفي الوقت المحدد، ويبدو أن وست هام لديه مشكلة في الحاسب الآلي. لم تكن المشكلة مع بيتيس فقط، بل حدثت في صفقات أخرى. نتمنى أن يتم حلها في الأيام القليلة المقبلة".

وأردف: "تم إنهاء الأمر من الطرفين. نعتقد أنه مع وجود خطأ من الحاسب الآلي يمكن حل الأمر. نحن نعمل على هذا ومتفائلون".

وخضع اللاعب الجزائري للفحص الطبي في فرنسا مساء يوم الخميس قبل تقديم عرض الإعارة الذي يتضمن إمكانية الشراء بشكل نهائي في الصيف.

ولكن ليون ذكر أن وست هام فشل في إكمال الصفقة قبل الساعة 11 مساء وهدد باتخاذ إجراءات أخرى.

وذكر بيان: "يأسف ليون بشدة لفشل انتقال سعيد بن رحمه، لأسباب لا يمكن التحكم فيها، ويتساءل عن سلوك وست هام الذي لم ينجح في إنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة رغم كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".

وأضاف: "يحتفظ النادي بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإتمام الصفقة في وقت لاحق، وسيحمل ويستهام المسؤولية إذا تطلب الامر".