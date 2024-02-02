بواتينغ ينتقل إلى الدوري الإيطالي

وقع جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، عقدا للانضمام لفريق ساليرنيتانا، حسبما أعلن النادي المنافس بالدوري الإيطالي، يوم الجمعة.

وسيدافع بواتينغ، الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 بالبرازيل، عن ألوان ساليرنيتانا، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقضى بواتينغ 10 أعوام مع بايرن، الذي توج معه بجميع الألقاب الممكنة، وكان من بينها الحصول على الثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، عامي 2013 و2020، قبل أن يلعب مع أولمبيك ليون الفرنسي حتى يوليو الماضي، غير أنه لم يمدد عقده مع الفريق.

وكان بايرن قد فكر في التعاقد مجددا مع بواتينغ، الذي تدرب مع الفريق، لكن النادي البافاري قرر في النهاية التخلي عن تلك الخطوة.

وربما يرجع السبب في ذلك إلى احتجاجات الجماهير وجماعات حقوق الإنسان على إتمام عملية الانتقال، لاسيما وأن القضاء ينظر حاليا في اتهام بواتينغ بالاعتداء على شريكته السابقة وأم أطفاله في عطلة عام 2018.