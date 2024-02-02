تقارير عالمية: إنتر ميامي استسلم لهيمنة النصر

سلطت وسائل إعلام عالمية، يوم الجمعة، الضوء على الفوز الساحق الذي حققه النصر السعودي على إنتر ميامي الأميركي بسداسية نظيفة في منافسات كأس موسم الرياض.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خواتيم الشوط الثاني من اللقاء، بينما غاب كريستيانو رونالدو عن المواجهة بسبب الإصابة، وأقيمت المباراة، الخميس، على ملعب "كينغدوم أرينا" بالعاصمة الرياض، في البطولة التي تشهد مشاركة الهلال الذي كسب إنتر ميامي في المباراة الأولى 4-3.













وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها: إنهار فريق ليونيل ميسي بخسارة محرجة أمام النصر، الذي خاض المباراة بدونه كريستيانو رونالدو، وعلى الرغم من أن ميسي شارك بديلا، إلا أن التشكيل الأساسي للفريق الأميركي ضم الثلاثي سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا.

فيما رأت صحيفة "آس" الإسبانية أن الخسارة الكبيرة وضعت إنتر ميامي تحت الضغط قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الأميركي، وذكرت: عانى الفريق بشدة في السعودية، حيث تعرض لهزيمتين واستقبلت شباكهم 10 أهداف في 180 دقيقة فقط.

ووصف موقع "ذا أثلتيك" أداء إنتر ميامي بالمخزي، بينما ذكرت "ماركا" الإسبانية أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأميركي بقيادة ميسي، تعد خسارة مدوية، وزادت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: كان إنتر ميامي باهتا، بينما أظهر النصر هيمنته المطلقة على المباراة، وعلى الرغم من وجود بوسكيتس وسواريز وألبا في القائمة الأساسية، إلا أن الفريق بقيادة جيراردو مارتينو استسلم للأداء المهيب الذي قدمه الفريق السعودي.