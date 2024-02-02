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فرحة خوسيلو

خوسيلو يعيد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ
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واصل ريال مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه خيتافي، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.

وتم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الشهر الماضي في السعودية، بمشاركة فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وتقمص خوسيلو دور البطولة في المباراة، التي جرت بملعب (كولسيوم ألفونسو بيريز)، عقب تسجيله هدفي الريال في الدقيقين 14 و56.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

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