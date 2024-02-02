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نونيز "على اليمين" مع لاعبي ليفربول

شكوك حول مشاركة مهاجم ليفربول أمام أرسنال

ليفربول - رويترز
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قال يوغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، إن فريقه ربما يخوض مباراته المقبلة في مواجهة أرسنال اللندني مطع الأسبوع المقبل بدون مهاجمه داروين نونيز القادم من أوروغواي، بسبب الإصابة.

وفاز ليفربول 4-1 على تشيلسي، الأربعاء الماضي، وشارك نونيز في المباراة حتى نهايتها لكن المدرب الألماني قال إنه غادر أرض الملعب مستخدما حذاء للحماية خوفا من تفاقم الإصابة بعد ذلك.

وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة، الأحد المقبل: لا أعرف إن كان داروين جاهزا أم لا لأنه بعد مرور 20 دقيقة داس أحدهم على قدمه وعانى من ألم شديد نتيجة لذلك. فقط خلع الحذاء بعد المباراة لأنه لم يكن يريد رؤية القدم قبل ذلك. عرف أن شيئا ما حدث لذا غادر الملعب مرتديا حذاء خاصا. لم يحدث كسر والأشعة كانت واضحة. تورم فقط. سنرى هل سيتمكن من وضع قدمه في الحذاء أم لا.

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