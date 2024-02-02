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هالاند غوارديولا
هالاند مع المدرب غوارديولا

غوارديولا عن رحيل هالاند: اسألوا إعلام مدريد

مانشستر - د ب أ
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نفى جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تقارير وسائل الإعلام الإسباني التي تشير إلى أن إيرلينغ هالاند لا يشعر بالسعادة في الفريق الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هناك ادعاءات تشير إلى أن المهاجم النرويجي لا تعجبه المدينة وطقسها كثيرا لدرجة أنه يريد الرحيل عن النادي.

وكما هو متوقع، تشير التقارير إلى أن ريال مدريد يراقب الوضع، ولكن غوارديولا لا يأخذ هذه الشائعات على محمل الجد.

وقال مدرب مانشستر سيتي: يجب أن تسأل وسائل الإعلام من مدريد إذا كان غير سعيد. ربما يكون لديهم معلومات أكثر من التي نعرفها.

وأضاف: ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد. كان كذلك لأنه لم يكن في استطاعته اللعب- كان مصابا لشهرين- ولكن ربما تكون لدى وسائل الإعلام في إسبانيا، وخاصة وسائل الإعلام في مدريد، معلومات أكثر من التي نمتلكها.

وعاد هالاند للمشاركة في المباراة بعد غياب 10 مباريات بسبب إصابة في القدم، حيث شارك في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بيرنلي 3 - 1 يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي.

ويمكن أن يتواجد هالاند /23 عاما/ كأساسي في المباراة أمام برينتفورد المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، حيث سيسعى لتسجيل أهداف لإضافتها لـ19 هدفا التي سجلها في كل المسابقات خلال هذا الموسم حتى الآن، والـ52 هدفا التي سجلها في الموسم الماضي.

ولم يسجل هالاند أي أهداف عقب مشاركته كبديل في مواجهة بيرنلي، ولكن حتى بعد مشاركته لوقت قصير، كان بإمكان غوارديولا أن يشعر بتأثيره على أداء الفريق.

وقال غوارديولا :لعب 25 دقيقة، وفي أي تحول هجومي، وأي تمريرة، كل اللاعبين يبحثون عنه. أعلم كم هو مهم بالنسبة لنا.

وبسؤاله عما إذا كان هالاند جاهزا لبدء اللقاء، قال غوارديولا في المؤتمر الصحافي: نعم هو جاهز.

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