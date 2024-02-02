كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تضرب موعداً مع الأردن

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على منتخب أستراليا 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كريغ غودوين في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الكوري الجنوبي التعادل بهدف سجله هوانغ هي تشان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن هيونغ مين سون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 104، وتلقى المنتخب الأسترالي ضربة موجعة بطرد لاعبه ايدين أونيل في الدقيقة 107.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حاول المنتخب الأسترالي تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة الدور قبل النهائي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، مع المنتخب الأردني الذي تغلب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في وقت سابق.

وكان المنتخب الأسترالي تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ثم تغلب على منتخب إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ16

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعدما حصد خمس نقاط، ثم تغلب على المنتخب السعودي 4 - 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.