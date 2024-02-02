كوت ديفوار.. "الأفيال" العائدة من الموت

بعد هزيمة مذلّة من غينيا الاستوائية برباعية نظيفة جعلت كوت ديفوار تودّع كأس أمم إفريقيا نظرياً، ارتدى مشجعون محليون قميص المغرب وساندوه بحماس ليفوز على زامبيا كي تصعد بلادهم ضمن أفضل منتخبات في المركز الثالث. الآن، باتوا يحلمون ببلوغ النهائي بعد أن "عادت الأفيال من الموت".

بعد السقوط المدوي على ملعب "الحسن واتارا" الأحدث بالبلاد أمام غينيا الاستوائية، خيّمت الكآبة على أبيدجان السعيدة بتنظيم العرس الإفريقي لثاني مرة بعد 1984، إذ أنهى المنتخب الوطني مجموعته في المركز الثالث بثلاث نقاط فقط، وبات عليه انتظار معجزة معقدة للتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

لكنّ المعجزة بدأت في التحقق على الملعب ذاته بعد ساعتين، بعدما عادت موزامبيق من بعيد وتعادلت مع غانا 2-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي "النجوم السوداء" البطولة في المركز الثالث بنقطتين أي أقل من كوت ديفوار.

وليومين انتظرت كوت ديفوار بفارغ الصبر أنّ تنتهي أي مجموعة بصاحب مركز ثالث برصيد نقطتين ليصعد منتخبهم، وهو ما تحقق بالنهاية بهدف المغربي حكيم زياش في زامبيا.

انتهى اللقاء وأطلقت الألعاب في سماء أبيدجان ابتهاجاً بصعود "الأفيال" للدور الثاني بفضل "أسود الأطلس".

لكنّ سرعان ما تنبه العاجيون إلى أنّ منتخبهم الذي بدا مفككاً للغاية بعد هزيمتين واستقبال 5 أهداف في ثلاث مباريات، سيقابل السنغال حاملة اللقب والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات، بنجاعة هجومية كبيرة وبهدف واحد في شباكها.

إضافة إلى أنّ الاتحاد المحليّ أطاح مدرّب المنتخب الفرنسي جان لوي-غاسيه وعيّن مساعده المحلي إيميرس فاييه مكانه. رغم التأهل، ساد الترقب والقلق كل مكان في أبيدجان قبل لقاء "أسود التيرانغا".

في سان بيدرو الساحلية وقبل اللقاء بساعات، قالت نادلة في مقهى لوكالة فرانس برس ساخرة "السنغال قوية للغاية، الحقيقة أخشى أنّ نخسر 6-0. أخشى أن يغرق اللاعبون في الملعب".

وبدا أنّ منتخب "الأفيال" في طريقه لهزيمة مذلّة أخرى، بعدما تقدّمت السنغال بهدف في الدقيقة الرابعة، لكنّ رجال فاييه تماسكوا وسيطروا على الكرة لكنّ دون فرص.

وفي الدقيقة 72، حلّت اللحظة التي ينتظرها العاجيون منذ بداية البطولة بعدما شارك المهاجم سيباستيان هالر أخيرا.

بدا أن مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي تتواجد صوره على لوحات الإعلانات في كل مكان تقريبا بالعاصمة هو ما يفتقده الفريق، إذ مرّر كرة انتهت بضربة جزاء تعادلت منها بلاده، قبل أن تفوز بركلات الترجيح 5-4 وتقصي حامل اللقب.

عاشت بعدها أبيدجان ليلة من الاحتفالات الصاخبة فالفريق "عاد من الموت"، حسب ما قال الموظف الحكومي أرسيتديس الذي عاد إليه "حلم الفوز باللقب من جديد".

وبعد أنّ أقر أن فريقه "عاد من بعيد جدا وكان خارج البطولة تقريبا"، شدّد المدرب فاييه "سنواصل العمل ونتعامل مع كل مباراة على حدة ونرى ما سيحصل".

وأكّد "كنا نحتاج إلى بعض الثقة كي يعود اللاعبون وهذا ما حصل. كنا أقوياء ذهنيا واللاعبون التقطوا الرسالة عقب الخسارة أمام غينيا الاستوائية".

وتلتقي كوت ديفوار يوم السبت مالي على ملعب السلام في بواكي. تواجه الفريقان ست مرات سابقا بالبطولة، ففازت ساحل العاج خمس مرات آخرها 1-0 في ثمن نهائي 2019 وتعادلا مرة واحدة.

لكنّ لم يسبق لبلد مضيف أنّ فاز ببطولة قارية بعد أنّ خسر برباعية على أرضه.