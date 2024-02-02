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رئيسا الريال وبرشلونة في مناسبة سابقة

لابورتا بغضب: منذ 70 عاماً والريال يستفيد تحكيمياً

العربية.نت
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هاجم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني غريمه ريال مدريد مجددا، متهما إياه بأنه لطالما انحاز الحكام لصالح الفريق العاصمي كالذي حدث في مباراة ألميريا الشهيرة.

وطالب ريال مدريد في وقت سابق مواصلة التحقيق بشكل مكثف في قضية نيغريرا الشهيرة التي طالت برشلونة ما دعا لابورتا بقوله في لقاء مع إذاعة "راك 1": لا يتصرف المدريديون جيدا، ما يقومون به هو النقيض، يطالبون بتمديد التحقيق في قضية نيغريرا. ما تفعله قناة ريال مدريد هو عار ولا أعلم كيف يسمحون لأنفسهم بفعل ذلك. لأنه يجب على الاتحاد الإسباني اعتبار قناة النادي نوع من الضغط على الحكام.

وأضاف: ريال مدريد هو الأكثر استفادة من قرارات الحكام منذ استحداث حكم الفيديو المساعد، وهو أمر واضح أن مدريد مفضل لدى الحكام، ما حدث أمام ألميريا عار ولكنهم يقولون أن برشلونة هو من يستفيد تحكيميا وهذه ليست حقيقة.

وزاد: دائما ما اعترضت على تقنية VAR، لأنها تفقد مرة القدم عفويتها، وبالنسبة لي ولناس كثر، مدريد واحد من أكثر الأندية المفضلة لدى الحكام. منذ 70 عاما انظروا لرؤساء لجان التحكيم إما كانوا مدربين أو لاعبين سابقين لريال مدريد.

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