والد زوجتي ثنائي ريال مدريد: سأفوز برئاسة "فيفا"

كشف لويس كانيزاريس، والد زوجتي كارفخال وخوسيلو، ثنائي ريال مدريد، أنه لو كان لديه المزيد من البنات لتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتزوج داني كارفخال، القائد الثاني لريال مدريد من دافني كانيزاريس عام 2022، بينما تزوج المهاجم خوسيلو ميلاني كانيزاريس في 2016، علما أن الأخير عاد إلى نادي العاصمة الإسبانية في الانتقالات الصيفية الماضية.





ويرتبط كارفخال وخوسيلو بعلاقة صداقة قوية، بدأت عندما تزاملا في أكاديمية ريال مدريد، سمحت لهما علاقتهما في نهاية المطاف بأن يصبحا عائلة ويتزوجان من التؤام كانيزاريس.

وقال والد زوجتي ثنائي ريال مدريد في مقابلة تلفزيونية "مازحا"، يوم الجمعة: إذا كان لدي المزيد من البنات، كنت سأتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".