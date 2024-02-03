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مبابي لويس إنريكي
مبابي مهاجم باريس سان جيرمان

أخيراً.. مبابي يختار ريال مدريد

العربية.نت
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كشفت صحيفة "لو باريزيان"، يوم السبت، أن النجم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قرر الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، قرر مبابي اللعب لنادي العاصمة الإسبانية، وأضاف التقرير: قائد منتخب فرنسا سينضم إلى أكبر ناد في العالم الموسم المقبل، ويتم التفاوض حاليا بين ريال مدريد والمهاجم على اللمسات الأخيرة خلف الكواليس.

وواصلت "لو باريزيان": يعتقد باريس سان جيرمان أن انضمام مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، وهو أمر لا مفر منه في نهاية المطاف، لأنه يريد الانتقال إلى الفريق الأبيض، كما يسود التفاؤل في مدريد، بينما تجري خلف الكواليس مفاوضات لإبرام عقد المهاجم البالغ من العمر "25 عاما".

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