أنشيلوتي عن انتقادات تشافي: لن أنزل إلى مستواه

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رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الرد على تصريحات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي اتهم النادي الأبيض بالحصول على مساعدات من الحكام.
وهاجم كل من جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي ريال مدريد في اليومين الماضيين، بسبب المساعدات التحكيمية التي يحصل عليها الفريق المتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإيطالي أنشيلوتي، يوم السبت، قبل ديربي مدريد أمام أتلتيكو، سئل عن رأيه بشأن تصريحات تشافي، ورد بـ: أنا محترف، لذلك لا أريد النزول إلى هذا المستوى، احتراما لكرة القدم الإسبانية.
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