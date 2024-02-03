الكونغو الديمقراطية تعبر غينيا إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على غينيا 3 - 1 يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي، والتي تقام في وقت لاحق يوم السبت بدور الثمانية.

وتقدم منتخب غينيا بهدف من ضربة جزاء نفذها محمد بايو بنجاح في الدقيقة 20، قبل أن يدرك شانسيل مبيمبا التعادل للكونغو في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 65 سجل يوان ويسا الهدف الثاني للكونغو الديمقراطية من ضربة جزاء، ثم أضاف آرثر ماسواكو الهدف الثالث في الدقيقة 82.