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هدف التعادل

إيفرتون يخطف تعادلاً ثميناً من توتنهام

العربية.نت
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فرض إيفرتون تعادلا مثيرا على ضيفه توتنهام 2 - 2 في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت .

واقترب توتنهام من الخروج فائزا والفوز بثلاث نقاط ثمينة لكن برانثوايت خطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأحرز البرازيلي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41 بينما سجل جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون عند الدقيقة 30 ليسجل زميله برانثوايت هدف التعادل في آخر لحظات المباراة.

وووصل رصيد توتنهام إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر ويبتعد خطوة عن مراكز الهبوط.

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