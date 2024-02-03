إيفرتون يخطف تعادلاً ثميناً من توتنهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
فرض إيفرتون تعادلا مثيرا على ضيفه توتنهام 2 - 2 في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت .
واقترب توتنهام من الخروج فائزا والفوز بثلاث نقاط ثمينة لكن برانثوايت خطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وأحرز البرازيلي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41 بينما سجل جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون عند الدقيقة 30 ليسجل زميله برانثوايت هدف التعادل في آخر لحظات المباراة.
وووصل رصيد توتنهام إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر ويبتعد خطوة عن مراكز الهبوط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
توتنهام يتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً بهزيمة إيفرتونصعد توتنهام إلى المركز الرابع مؤقتا في ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم عقب فوزه ... رياضة عالمية
-
سيتي يتغلب على إيفرتون ويقترب من ليفربولقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز بثلاثة أهداف في المباراة ... رياضة عالمية
-
سرقة مليون دولار من غريليش خلال مباراة إيفرتونتعرض قصر الجناح الدولي الإنجليزي جاك غريليش للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية