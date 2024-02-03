غوارديولا يشيد بلاعب برينتفورد ويصفه بـ "الاستثنائي"

يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه بصدد مواجهة "لاعب استثنائي" هو إيفان توني عندما يلعب أمام برينتفورد، الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توني، الذي سجل مرتين عندما التقى برينتفورد بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، عاد لتوه بعد انقضاء عقوبة الإيقاف التي استمرت لثمانية أشهر لانتهاكه قواعد المراهنات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما أهدافا في المباراتين التي شارك بهما بعد انتهاء إيقافه، وأعرب غوارديولا عن سعادته لرؤية هذه الموهبة تعود للملاعب مرة أخرى.

وقال مدرب مانشستر سيتي: إنه لاعب استثنائي. ليس فقط بسبب قدرته على التعامل مع الكرات الطولية، ولكن بسبب قدرته على الاحتفاظ بالكرة وتنفيذ الكرات الثابتة وتسديده لركلات الترجيح. لعدة أسباب يمكنهم الاعتماد عليه وهو لاعب استثنائي.

وأردف: أنا سعيد للغاية لعودته وأتمنى أن تكون تلك الفترة تم نسيانها من حياته ومن جانب عائلته. اللاعبون الاستثنائيون يكون موضع ترحيب للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي بصفوف مكتملة بعد أن انضم مانويل أكانغي للفريق عقب شفائه من إصابة في الركبة.

ويمكن أن يشارك النرويجي إيرلينغ هالاند كأساسي في المباراة بعد غياب شهرين بسبب مشكلة في القدم، علما أنه شارك كبديل في مباراة بيرنلي التي أقيمت منتصف الأسبوع.