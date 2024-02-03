كلوب: علينا الفوز في جميع المباريات بسبب سيتي

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن هناك ضغوطا على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أنه حتى لو كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو ثماني نقاط فإنه ليس كافيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي لن يلعب قبل يوم الاثنين، مما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى ثماني نقاط حال فوزه على أرسنال صاحب المركز الثالث.

ولدى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا، مباراة مؤجلة، ويتسلح بنتائجه في السنوات الأخيرة، حيث فاز في آخر 14 مباراة في موسم 2018 / 2019 ليتوج بلقب الدوري بفارق نقطة أمام ليفربول، كما أنه خسر ست نقاط في آخر 12 مباراة في موسم 2021 / 2022 ليتوج بلقب الدوري مرة أخرى بفارق نقطة - مما يعني أنه لا يوجد مجال أمام ليفربول لارتكاب الأخطاء.

وقال كلوب، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم: هل يجب علي أن أذهب للاعبين في غرفة خلع الملابس، لأقول لهم إذا فزنا على أرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط؟ الكل يعلم هذا.

وأضاف: إذا خسرنا سنظل على قمة الترتيب بفارق نقطتين (إذا فاز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة)، ولكن حينها سيكون مانشستر سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا يشارك بها.

وتابع: هذا كلام خارجي ومقبول. داخليا، نركز فقط على الأشياء التي يجب علينا فعلها.

وأكد: أعتقد أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي، يجب عليك أن تفوز بكل مبارياتك لأنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر.