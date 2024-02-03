كلينسمان: الأردن منتخب قوي

أشاد يورغن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بالمستوى البدني للاعبيه، بعدما حققوا الفوز على أستراليا 2 - 1، الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا بقطر.

وتغلب المنتخب الكوري على نظيره الأسترالي 2 - 1 بعد الوقت الإضافي حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ثم سجل المنتخب الكوري هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه المنتخب الكوري الجنوبي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، منتخب الأردن الذي تغلب على طاجيكستان 1-صفر.

وقال كلينسمان في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: لعبنا مباراة جيدة، وكنّا الأفضل في كثير من أوقات المباراة، وحققنا الفوز الذي كنّا نبحث عنه، والذي وضعنا في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأردني القوي.

وأضاف: لعب فريقنا مباريات قوية ومثيرة في هذه البطولة، وخضنا أشواطا إضافية في مباراتين متتاليتين، ورغم ذلك كان مستوى الأداء البدني للاعبينا عالياً.

وأردف: سنعمل على إيجاد الحلول في ظل وجود بعض الغيابات المؤثرة، لاسيما في خطي الدفاع ووسط الملعب.

وتابع: هدفنا مواصلة تحقيق الفوز خاصة أن الشعب الكوري يحلم بالفوز بلقب البطولة بعد غياب استمر لمدة 60 عاماً، لذا في بعض المباريات يعاني اللاعبون من بعض الضغوط.

وأكد: كجهاز فني نعمل دوماً على تحفيز اللاعبين من أجل اللعب بتركيز كبير، وضرورة الهدوء في التعامل مع مجريات المباريات، ولذلك نجحنا كثيراً في تحويل خسارتنا لفوز بفضل التركيز العالي والإصرار على الأداء بشكل منتظم حتى نهاية المباراة.