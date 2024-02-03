مدرب اليابان: لم نتحمل الضغط.. وسأترك الانتقاد للإعلام

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اعترف المدرب هاجيمي مورياسو بأن المنتخب الياباني لم يستطع تحمل ضغط المنتخب الإيراني في الشوط الثاني مبينا أن عدم استغلال الفرص أودى بهم خارج البطولة.
وخسرت اليابان فرصة الفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخها بعد خسارتها من إيران 2 - 1 في ربع نهائي المسابقة.
وأبان مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة: وضعونا تحت ضغط شديد ولم نتسطع تحمله، ولذلك أمام منافسين أقوياء مثلهم لا يمكننا استقبال الأهداف بالطريقة التي حدثت اليوم.
وأضاف: كان يجب علينا تسجيل هدف ثان وإن قمنا بذلك لمنا سنلعب مباراة مختلفة.
ولدى سؤاله عن أداء المدافع كو إيتاكورا قال: سأترك الانتقاد لوسائل الإعلام.
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