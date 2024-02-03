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المدرب المتوج بكأس السوبر الإيطالية مؤخرا

مدرب إنتر ميلان: قمة يوفنتوس ليست حاسمة

العربية.نت
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واصل سيموني إنزاغي مدرب فريق إنتر ميلان، تأكيده على أن مواجهة القمة أمام يوفنتوس يوم الأحد ليست حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب "سان سيرو" مواجهة القمة بين الفريقين، إذ يفصل بينهما نقطة واحدة فقط في الترتيب لصالح الفريق الأزرق.

وكشف إنزاغي في مؤتمر صحافي: المباراة مهمة للغاية، لكنها ليست حاسمة. ستكون متكافئة للغاية.

وأضاف: مباراة الدور الأول لم تكن مثيرة لكننا الآن سنلعب أمام جماهيرنا وسنحاول أن نخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة.

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