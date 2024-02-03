منتخب إيران.. 431 يوماً بلا خسارة

حافظ المنتخب الإيراني على سجله الخالي من الهزائم لليوم الـ431 بفوزه الدراماتيكي على منتخب اليابان في ربع نهائي كأس آسيا يوم السبت.

وتقدمت اليابان عن طريق هيديماسا موريتا في الدقيقة 28 ليعدل محمد موحيبي النتيجة بعد 10 دقائق من الشوط الأول ومع اقتراب نهاية اللقاء، احتسبت ركلة جزاء للإيرانيين عند الدقيقة 96 سجلها علي رضا جهانبخش معلنا تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعدما غادرت في الماضية أمام اليابان نفسها.

ومنذ وداع كأس العالم 2022 من دور المجموعات، تحديدا الخسارة أمام أميركا في ختام المرحلة في 29 نوفمبر 2022، لعبت إيران 15 مواجهة أنهتها جميعها إما بالفوز أو بالتعادل بدءا من وديتي مارس الماضي.

وفي مارس 2023، لعبت إيران أمام روسيا وتعادلت 1-1 لتفوز بعدها بخمسة أيام على كينيا بهدفين لهدف.

وخاضت إيران بطولة ضمت منتخبات وسط آسيا، حينها هزمت أفغانستان 6 – 1 وألحقت بها قيرغزستان 5 – 1 لتتوج بالبطولة لاحقا في النهائي على أوزبكستان بهدف من دون رد، في شهر يونيو الماضي.

لعبت إيران بعد انتهاء بطولة وسط آسيا 4 وديات في أيام فيفا توزعت على شهري سبتمبر وأكتوبر 2023. حينها هزمت إيران بلغاريا بهدف دون رد، وأتبعتها بأنغولا برباعية نظيفة.

وخاضت إيران وديتي أكتوبر أمام منتخبين عربيين وهما الأردن وحينها انتصرت بثلاثة أهداف لهدف، وتغلبت على قطر برباعية نظيفة.

وكانت آخر مباريات إيران قبل خوض كأس آسيا الحالية هي مواجهتي هونغ كونغ وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، تغلبت على الأولى 4 – صفر وتعادلت مع الثانية 2 – 2.

وخلال نسخة كأس آسيا الحالية استهلت إيران البطولة الغائبة عن خزائنها منذ 1976، بفوز عريض على فلسطين، 4 – 1، وعلى هونغ كونغ، 1 – صفر، و2-1 على الإمارات.

وفي أدوار خروج المغلوب تجاوزت سوريا بركلات الترجيح قبل الفوز القاتل على اليابان يوم السبت.