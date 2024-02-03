ميلان يحقق فوزاً مثيراً على فروسينوني

اقتنص ميلان فوزا مثيرا من ملعب مضيفه فروسينوني 3 - 2 يوم السبت في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بهدف لميلان في الدقيقة 17 لكن المهاجم الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي أدرك التعادل لفروسينوني من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني سجل لوكا مازيتيلي الهدف الثاني لفروسينوني في الدقيقة 65 ثم أدرك ماتيو غابيا التعادل لميلان في الدقيقة 72.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة تقمص المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش دور البطولة وسجل هدف الفوز لميلان.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الوصيف، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الأحد.