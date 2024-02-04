أرسنال يصعق ليفربول بثلاثية ويصعد إلى "الثاني"

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حقق أرسنال فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول 3 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان.
وتقدم أرسنال عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 14، فيما جاء تعادل ليفربول بهدف عكسي سجله مدافع أرسنال غابرييل ماغاليايش في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 67 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وأكمل ليفربول المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه إبراهيم كوناتي في الدقيقة 88 بعد تدخل على كاي هافيرتز لاعب أرسنال.
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