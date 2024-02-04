تن هاغ يشكو إصابة مدافعه

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد أنه سيتم تقييم حالة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق ، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد.

وتعرض مارتينيز للإصابة خلال اللقاء الذي جرى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن المرحلة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعكر صفو احتفالات جماهير الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر"، بالفوز 3 - صفر على ضيفه اللندني.

ولم يستطع الدولي الأرجنتيني إكمال المباراة بعدما أصيب بآلام في الركبة، إثر تعرضه لالتحام قوي من جانب فلاديمير كوفال، لاعب وست هام.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد أن مارتينيز حاول إكمال المباراة، لكن بعد دقائق سقط أرضا من قوة الألم وخرج من الملعب لينزل الفرنسي رافاييل فاران بدلا منه.

واعترف الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد عقب المباراة أن الأمور لا تبدو جيدة فيما يتعلق بإصابة ليساندرو.

وقال المدرب لموقع مانشستر يونايتد الرسمي "لا أستطيع أن أقول التفاصيل لكن الأمر يبدو سيئا، يتعين علينا أن ننتظر التفاصيل ونقوم بالتشخيص الصحيح في الأيام المقبلة. سنرى ما سيحدث. في هذه اللحظة، نشعر بحزن شديد بشأن هذا ولكن نأمل ألا يكون الأمر سيئا للغاية. لا يسعنا إلا أن ندعو".

أضاف تن هاغ "ينبغي علينا أن نعرف في الأيام المقبلة ما هو التشخيص. إنه أمر سيء للغاية بالنسبة له وسيئ للغاية بالنسبة للفريق. لقد عاد للتو وهو جزء مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع " في الموسم الماضي ،عندما غاب شعرت بأن المستوى قد انخفض، يجب علينا أن نتجنب ذلك لأن لدينا فريق جيد وقلب دفاع يمكنه ملء الفراغ. لكنه بالتأكيد يجلب الروح للفريق، بصرف النظر عن قدراته الكروية".

وأوضح "إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة للفريق وخاصة بالنسبة لمارتينيز. لقد عمل بجد للعودة. لكن يبدو أنه سيتعين عليه أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة مرة أخرى".

واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا "دعونا نبقى إيجابيين في هذه اللحظة. نأمل ألا يكون الأمر سيئا ولكن علينا الانتظار".

يذكر أن مارتينيز عاد للتو للمشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر.