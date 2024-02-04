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بقي جيرونا ثانيا بـ52 نقطة

سوسييداد يفرض التعادل على جيرونا ويبقيه ثانياً

مدريد - د ب أ
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سقط جيرونا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال سوسيداد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي واقتسام النقاط بين الفريقين.

ورفع جيرونا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، والذي يواجه أتلتيكو مدريد في وقت لاحق يوم الأحد.

على الجانب الآخر، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

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