كفاراتسخيليا يخطف هدفاً قاتلاً أمام فيرونا

أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا مذهلا قبل النهاية ليمنح نابولي الفوز 2-1 على ضيفه هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بعد تأخر حامل اللقب في الشوط الثاني.

وبدأ نابولي المباراة بشكل قوي للغاية لكن تألق لورينزو مونتيبو حارس فيرونا حرمه من التسجيل وسرعان ما تلاشت الآمال المبكرة لأصحاب الأرض.

وبدلا من ذلك، كان الضيوف هم من زادت ثقتهم وتقدموا في الدقيقة 72 عندما اصطدمت الكرة بكتف دييغو كوبولا داخل منطقة الجزاء إثر ركلة حرة.

وشارك سيريل نغونج كبديل مع نابولي ليسجل في مرمى ناديه السابق بعدها بسبع دقائق، وبدا أن فيرونا سيأخذ نقطة ثمينة، لكن كفاراتسخيليا سدد كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 87 سكنت شباك الحارس مونتيبو.

وتقدم نابولي إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما تراجع فيرونا إلى منطقة الهبوط في المركز 18 برصيد 18 نقطة.