مطالبة بتعيين حارس جنوب إفريقيا وزيراً للمالية

طالب غرانت كيكانا، مدافع جنوب إفريقيا، بتعيين زميله الحارس رونوين ويليامز وزيرا للمالية في البلاد بعدما قاد "البافانا بافانا" إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ولعب رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا دور البطولة أمام كاب فيردي، يوم السبت، بعدما تصدى لأربع ركلات ترجيح وقدم أداءً رائعا في مباراة ربع النهائي، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال غرانت كيكانا في تصريحات بعد اللقاء: إنه حارس مرمى من الطراز العالمي، أعتقد يجب أن يتم تعيينه وزيرا للمالية في البلاد، لأنه يستطيع إنقاذ اقتصاد جنوب إفريقيا.







وأرجع رونوين ويليامز الفضل في تألقه اللافت إلى محلل الفيديو في المنتخب، مشيرا إلى أنه قام بمشاهدة مقاطع من ركلات جزاء سابقة للاعبي كاب فيردي.

وأضاف، ويليامز، بخصوص السرّ الذي جعله يتألق في ركلات الترجيح: محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم.