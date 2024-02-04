هويلوند وغارناتشو يقودان يونايتد لهزيمة وست هام

قاد الدنماركي راسموس هويلوند والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو فريقهما مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه وست هام يونايتد، يوم الأحد، في المرحلة الـ23 للمسابقة.

وافتتح هويلوند التسجيل ليونايتد في الدقيقة 23، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما تمكن من التسجيل خلال تعادل الفريق الأحمر 2 - 2 مع توتنهام هوتسبير في المسابقة، بالإضافة لإحرازه أهدافا أيضا في انتصار يونايتد على نيوبورت كونتي ووولفرهامبتون في بطولتي كأس إنجلترا والدوري الإنجليزي على الترتيب.

وعزز غارناتشو تقدم مانشستر يونايتد في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 49 و84 على الترتيب.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ12 في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مقابل تعادلين و9 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز السادس، بفارق 8 نقاط خلف فرق المربع الذهبي.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 36 نقطة في المركز السابع.