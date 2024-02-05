أتلتيكو يقدم خدمة لجيرونا بالتعادل مع ريال مدريد

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خطف أتليتكو مدريد تعادلا ثمينا وصعبا من أرض مضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذا التعادل أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعثر يوم السبت بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.
وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 20، فيما أدرك ماركوس يورينتي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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