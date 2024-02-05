أرتيتا بعد الفوز على ليفربول: أشعر بالفخر

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير 3 - 1 على ليفربول، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنعش أرسنال آماله في المنافسة على لقب البطولة العريقة، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة، ليتقدم لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي (مؤقتا) بفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي لعب 21 لقاء فقط، فيما يتأخر بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

وصرح أرتيتا عقب اللقاء الذي جرى بملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، للموقع الرسمي لأرسنال: لقد كانت مباراة غير عادية، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً مذهلا.

وأضاف أرتيتا: الأجواء التي خلقناها في الملعب هي أفضل ما رأيته هذا الموسم. لقد طالبنا بذلك، كان يتعين علينا أن نذهب إلى مستوى مختلف. وقد استجاب الجميع لذلك بطريقة لا تصدق.

وأوضح أرتيتا: أعتقد أن اللاعبين تركوا كل شيء خارج نطاق تلك المواجهة جانبا، لقد وضعوا قلوبهم وأرواحهم في كل كرة، أشعر بالفخر لما قدموه لأنني أعرف مدى صعوبة التغلب فريق صعب المراس بحجم ليفربول، وأدرك حجم ما يتعين عليهم القيام به لمحاولة القيام بما فعلوه على أرض الملعب. لذلك شكرا جزيلا لهم.

وتحدث مدرب أرسنال عما حدث داخل غرفة خلع الملابس خلال فترة الراحة، عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم أرسنال بهدف لبوكايو ساكا في الدقيقة 14، لكن تعادل ليفربول جاء قبل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي سجله مدافع أرسنال غابرييل ماغالياش في مرمى فريقه.

وقال أرتيتا: لقد استقبلنا هدفا سيئا حقا. هذا هو الواقع وقد أثر ذلك علينا بالفعل. لقد تأثرت غرفة تبديل الملابس في الشوط الأول ويمكنني الشعور بذلك، لأننا كنا نستحق أفضل بكثير بعد الشوط الذي قدمناه، لكننا استعدنا الاتزان بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة، وقمنا بتعديل بعض الأشياء ومنحنا أنفسنا فرصة جيدة حقا للفوز بالمباراة.

ويستعد أرسنال لمواجهة صعبة جديدة أمام مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد القادم في المرحلة الـ24 للمسابقة.