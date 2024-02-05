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ملعب "ميتلايف ستاديوم"

الكشف عن ملعب نهائي مونديال 2026

ميامي - أ ف ب
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سيكون ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك، وتحديداً إيست راثرفورد في نيوجيرسي، مسرحاً للمباراة النهائية لمونديال 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد.

وكان الملعب الذي يحتضن مباريات فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، يتنافس على شرف استضافة النهائي مع "أي تي أند تي ستاديوم" في دالاس و"إينغلوود" في كاليفورنيا.

وتقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى عوضاً عن 32.

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