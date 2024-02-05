بدء محاكمة داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي

بدأت يوم الاثنين محاكمة نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بعد عام من اتهامه بالاعتداء جنسيا على سيدة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

وذكرت تقارير صحافية أن محاكمة ألفيش ستمتد حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يبقى نجم برشلونة السابق متهما بالاعتداء الجنسي على سيدة ليلة 30 ديسمبر 2022.

وفي الوقت الذي ينفي فيه ألفيش (40 عاما) مزاعم هذا الاتهام، فإن البرازيلي المخضرم يواجه عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات حال إدانته وذلك بتوصية من مكتب المدعي العام.

من جانبهم يحاول فريق المحاماة الخاص بالمجني عليها تشديد العقوبة إلى السجن 12 عاما.

وكانت السلطات الإسبانية رفضت طلب ألفيش بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية رغم أن لاعب برشلونة السابق عرض تسليم جواز سفره وارتداء جهاز تعقب.

وألزمت المحكمة أيضا اللاعب البرازيلي بسداد 150 ألف يورو (162 ألف يورو) لضحيته إذا ثبتت الإدانة بخلاف سداد تعويضات أخرى عن الأضرار.

وكان نادي بوماس المكسيكي آخر محطات داني ألفيش قرر فسخ التعاقد معه فور اعتقال النجم البرازيلي في 20 يناير 2023.