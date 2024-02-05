رفض طلب ألفيش بتأجيل المحاكمة

رفضت محكمة إسبانية يوم الاثنين دفوع داني ألفيس لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بأنه تعرض للمحاكمة من وسائل الإعلام ويجب منحه المزيد من الوقت للتحضير لمحاكمته الجنائية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في برشلونة في عام 2022.

وتم القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاما) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

وجلس ألفيش، الذي كان يرتدي بنطالا أزرق وقميصا أبيض، في الصف الأمامي في قاعة محكمة برشلونة الابتدائية، وهي الأعلى في المقاطعة، مع بدء محاكمته يوم الاثنين.

ورفضت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة طلبا من إينيس غوارديولا محامي ألفيش، بتأجيل المحاكمة بحجة عدم منحه الوقت الكافي للتحضير لأول مقابلة مع الشرطة بعد اعتقاله وتعرضه لمحاكمة

موازية من وسائل الإعلام.

وجذبت القضية اهتماما كبيرا بسبب كون ألفيش أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ثلاثة أيام.

وأدلت الضحية المزعومة بشهادتها يوم الاثنين في جلسة خلف الأبواب المغلقة، إذ تحدثت من وراء شاشة، مع التلاعب بصوتها لحماية هويتها.

وستقدم مجموعة من 30 شخصا شهادات، ومن المتوقع أن يكون دور ألفيش هو الأخير.

وفاز ألفيش بأكثر من 40 لقبا مع منتخب البرازيل والأندية بما فيها برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. وبعد اعتقاله، قام نادي بوماس المكسيكي بفسخ عقده.