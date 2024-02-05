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حسرة لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع أتلتيكو

ريال مدريد يحمل برشلونة مسؤولية التعثر أمام أتلتيكو

العربية. نت
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حمل ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة مسؤولية تعثره أمام أتلتيكو في ديربي مدريد، يوم الأحد، ويعتقد نادي العاصمة أن تصريحات جوان لابورتا وتشافي هيرنانديز شكلت ضغطا على لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني.

وتعادل متصدر ترتيب الدوري الإسباني مع جاره أتلتيكو 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول "سانتاغو برنابيو".

لابورتا وتشافي
لابورتا وتشافي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعتقد ريال مدريد أنه مستهدف من قبل لجنة الحكام، بعدما لم يتم منحه ثلاث ركلات جزاء في لقاء الديربي، وأضاف التقرير: تؤكد ذات المصادر أن لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي، مدرب النادي الكاتالوني، وجها اتهامات خطيرة للغاية ضد ريال مدريد، ووصفوا مسابقة الدوري بـ"المغشوشة"، وهما يعلمان أنه لن تتم معاقبتهما، لكنهما خلقا ضغطا إضافيا على الحكام ظهرت نتائجه في مباريات الفريق الأبيض، لأنه لم يتم احتساب ركلتي جزاء لفينيسيوس وإبراهيم دياز في لقاء خيتافي، وثلاث ركلات جزاء ضد أتلتيكو مدريد.

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